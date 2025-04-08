كريستيانو يودع مكتشف موهبته

2025-04-08 20:40:03 - المصدر: واع

متابعة – واع

نعى قائد نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المدرب والمكتشف الشهير أوريليو بيريرا، الذي توفي مؤخراً عن عمر يناهز السبعين عاماً، بعد مسيرة حافلة في تدريب اللاعبين واكتشاف المواهب.

أعرب كريستيانو عن حزنه العميق لوفاة مكتشف موهبته، إذ نشر صورة له مع أوريليو على حسابه الشخصي عبر منصة إكس.

وكتب "الدون" رسالة حزينة مرفقة مع الصورة جاء فيها: "لقد رحل عنا أحد أعظم رموز التدريب العالمي، لكن إرثه سيظل خالداً إلى الأبد. لن أتوقف أبداً عن الشعور بالامتنان لكل ما فعلته من أجلي ومن أجل العديد من اللاعبين الآخرين. وداعاً، أوريليو، شكراً لك على كل شيء. أرقد في سلام".

وكان بيريرا قد اكتشف موهبة رونالدو عندما كان لاعباً شاباً في أكاديمية سبورتينغ لشبونة، ليكون له دور كبير في صقل مسيرته التي شملت نجاحات كبيرة على مستوى الأندية ومنتخب البرتغال .