مصدر أمني ينفي إعفاء قائد شرطة ذي قار من منصبه

2025-04-08 20:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

نفى مصدر أمني مطلع، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، صدور أي قرار رسمي بإعفاء قائد شرطة ذي قار، اللواء نجاح العابدي، من منصبه، على خلفية التظاهرات التي شهدتها المحافظة مؤخراً.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اللواء العابدي لا يزال يباشر مهامه بشكل طبيعي من داخل مقر القيادة، ولا صحة للأنباء المتداولة حول إعفائه".

وأضاف أن "الأنباء التي تداولتها بعض منصات التواصل خلال الساعات الماضية غير دقيقة، خاصة فيما يتعلق بربطها بأحداث التظاهرة التي نظمتها الهيئات التعليمية أمام مبنى تربية ذي قار، والتي شهدت احتكاكاً أدى إلى وقوع إصابات محدودة".

وأشار إلى أن "لجنة تحقيق عليا وصلت من بغداد للتحقيق في ملابسات الحادثة، وتم الإفراج عن جميع المعتقلين عقب اجتماعات بين الجهات الأمنية والتربوية ومسؤولي المحافظة".

وأكد المصدر أن "الأوضاع الأمنية في المحافظة مستقرة حالياً، ولا توجد مؤشرات على وجود توتر بعد انتهاء التظاهرات".