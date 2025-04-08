بين محافظتين.. عملية أمنية لمنع أي نشاط إرهابي في "وادي الموت"

2025-04-08 20:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بانطلاق عملية عسكرية لإنهاء أي محاولة لعودةالنشاط للخلايا الإرهابية في وادي حاوي العظيم بين محافظتي صلاح الدين وديالى،المعروف أيضاً بـ"وادي الموت".

وذكرالمصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوات أمنية من محافظة صلاح الدين أطلقت عملية أمنيةواسعة في عمق وادي حاوي العظيم والمناطق المحيطة به وهي الطنيرة، ومسعدة، والصبة،وزور البوحشمة، والمزاريع، وهذه المناطق ضمن الشريط الحدودي بين محافظتي صلاحالدين وديالى".

وأضافأن "الهدف من العملية هو إنهاء وجود خلايا داعش في الوادي الذي يشهد أنشطةإرهابية بين حين وآخر وتتخذه مجاميع التنظيم ملاذاً لها"، لافتاً إلى أن"العملية تشمل إغلاق الثغرات وتدمير المضافات لعناصر التنظيم وقطع طرق تسللوحركة الإرهابيين في الوادي".

وتابعالمصدر أن "القوات الأمنية أجرت هذه العملية لمنع أي نشاط إرهابي قد يستغل منقبل مجاميعداعشالإرهابي".

ويُطلقعلى وادي حاوي العظيم "وادي الموت" لكثرة ما كانت تختبئ فيه خلايا تنظيم"داعش" ومن قبله تنظيم القاعدة الإرهابيين.