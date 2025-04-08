بيان من الداخلية بشأن إقالة قائد شرطة ذي قار

2025-04-08 20:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، الأنباء المتداولة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقالة قائد شرطة محافظة ذي قار.

وأوضحت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة.

ودعت الوزارة إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة.

وكانت بعض منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت في وقت سابق معلومات غير دقيقة تشير إلى تغيير قائد شرطة ذي قار وتعيين اللواء فائق فليح حسن سكر ال فرعون الفتلاوي خلفًا له.

وجاءت هذه الأنباء اثر تعرض المحتجين من الكوادر التعليمية بالمحافظة لاعتداء بالضرب من قبل قوات الشرطة.