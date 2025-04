قرارات حكومية جديدة تخص الغاز والكهرباء ومنع استيراد للعصائر

2025-04-08 22:00:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أصدر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وإتمام المشاريع المتلكئة، بالإضافة إلى قرارات تتعلق باستيراد الغاز ودعم محطات الكهرباء، فضلاً عن نصب وحدات طاقة شمسية وبناء ملعب رياضي، كما شملت القرارات فرض رسم جمركي إضافي على الصابون ومنع استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات. وذكر المكتب […]

