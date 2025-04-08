نذير حرب تجارية.. بدء تطبيق الرسوم الأمريكية على الصين وبكين تتعهد بالقتال

2025-04-08 22:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن الرسوم الجمركية البالغة104% على الصين دخلت حيز التنفيذ، في وقت تعهدت الصين "بالقتال حتى النهاية"إذا مضت الولايات المتحدة قدمًا في زيادة الرسوم، مما يدفع أكبر اقتصادين في العالمإلى شفا حرب تجارية شاملة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة التجارة الصينية، أنها سترد بقوة إذانفذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الصينية.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة: "إذا مضت الولايات المتحدة في تطبيقهذه الإجراءات الجمركية المتصاعدة، فستتخذ الصين إجراءات مضادة حازمة لحماية حقوقهاومصالحها". وأضاف: "إذا أصرت الولايات المتحدة على انتهاج طريقها الخاص،فستقاتل الصين حتى النهاية"، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز".

ويأتي هذا الخلاف بين بكين وواشنطن في الوقت الذي من المقرر أن تدخل فيهموجة ما يُسمى بـ"الرسوم الجمركية المتبادلة" على عشرات الشركاء التجاريينللولايات المتحدة حيز التنفيذ في 9 أبريل/نيسان.