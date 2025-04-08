العراق والسعودية يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية في المجالين العسكري والدفاعي

2025-04-08 22:05:02 - المصدر: واع

بغداد- واعبحث وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي ونظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالين العسكري والدفاعي.وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي أجرى، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع نظيره السعودية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز".وأضافت، أنه "تم خلاله الاستعراض، تطور العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في المجالين العسكري والدفاعي، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة".