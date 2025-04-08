آسايش السليمانية يحبط تهريب كمية ضخمة من "الكريستال" (فيديو)

2025-04-08 22:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت المديرية العامة لآسايش السليمانية، مساء اليوم الثلاثاء، عن إحباطمحاولة تهريب كمية ضخمة من مادة "الكريستال" المخدرة واعتقال تاجرأجنبي، في عملية أمنية نوعية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة.

وذكرتالمديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرق مكافحة المخدرات التابعة لجهازالأمن الإقليمي، وبالتنسيق مع المديرية العامة للعمليات ومديرية آسايش السيطرات،تمكنت ليلة السادس من نيسان/ أبريل الجاري من ضبط 30 كيلوغراماً من مادة "الكريستال"المخدرة.

وأوضحتأن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة بدأت من حدود إقليم كوردستان وصولاً إلىإحدى نقاط التفتيش، حيث أحبطت محاولة تهريب الكمية.

وبحسبالبيان، تبين أن المشتبه به تاجراً أجنبياً كان يخطط لنقل المواد المخدرة إلىتركيا.

وخلالعملية التفتيش، تم ضبط المواد المخدرة بالكامل والقبض على المتهم، الذي يواجه الآنتهماً بموجب المادة 25 من قانون مكافحة المخدرات والمواد المؤثرة العقلية، مشيرة إلىأن المتهم قد تم توقيفه بقرار قضائي.

وأكدتأن التحقيقات ما تزال مستمرة لكشف جميع خيوط القضية، مشددة على مواصلة جهودهالمكافحة تهريب المخدرات والحفاظ على أمن واستقرارالإقليم.