دهوك العراقي يتعادل مع القادسية الكويتي في نهائي كأس الخليج للأندية

2025-04-08 22:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تعادل فريق دهوك العراقي مع مضيفه فريق القادسية الكويتي، مساء اليومالثلاثاء، في ذهاب نهائي دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم بنسختها الأولى.

وجرتالمباراة عند الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً على ملعب محمد الحمد في دولة الكويت،وانتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وتقاممواجهة الإياب بين الفريقين يوم 15 نيسان/ أبريل الجاري، على ملعب دهوك في العراق،حيث سيتم تتويج البطل بناء على نتيجة المباراتين.

ومنالجدير بالذكر أنه قد تم تخصيص حوافز وجوائز للفرق المشاركة، حيث سيحصل صاحبالمركز الأول "البطل" على جائزة مالية قدرها ثلاثة ملايين دولار، فيماتبلغ جائزة الفريق صاحب المركز الثاني مليون دولار.

كماتم رصد جوائز فردية للاعبين المشاركين، حيث سيتحصل أفضل لاعب في البطولة على جائزةقدرها 50 ألف دولار أمريكي، وجائزة أفضل حارس مرمى على 50 ألف دولار أمريكي،بالإضافة إلى هداف البطولة الذي سيتحصل على جائزة قدرها 50 ألفدولار أمريكي أيضاً.