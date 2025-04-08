دوري النجوم.. الشرطة يستعيد الصدارة بفوز ثمين على نفط البصرة في مباراة مؤجلة

2025-04-08 22:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن فريق الشرطة لكرة القدم، يومالثلاثاء، من استعادة الصدارة بعد تحقيقه الفوز على فريق نفط البصرة بنتيجة 3-1 فيمباراة مؤجلة من الجولة (18) لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول في المباراة التي جرت على ملعبالشعب الدولي في الساعة السابعة مساءً، بتقدم الشرطة بهدفين دون مقابل لنفط البصرة، سجل الشرطة في الدقيقة 7 عن طريق محمود المواس، وأضاف حسين علي الهدف الثاني في الدقيقة17.

وفي الشوط الثاني قلص نفط البصرة النتيجة بتسجيلههدف جاء عن طريق حسن داخل في الدقيقة 81، وفي الدقيقة 92 سجل الشرطة هدفه الثالث عنطريق عبد الرزاق قاسم من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 53 بالمركزالأول، بينما تجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 23 بالمركز 17.