2025-04-08 22:09:05 - المصدر: ايشان

أكد البيت الأبيض، الثلاثاء، أن إيران في طريقها لعقد اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، وأن محادثات مباشرة ستجري السبت بين الجانبين. وذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت أن: “إيران تتجه نحو إبرام اتفاق”. وأضافت أن “محادثات السبت مع إيران ستكون مباشرة”، مشيرة إلى أن “الرئيس قال إن هناك محادثات مباشرة مع إيران […]

ظهرت المقالة البيت الأبيض: إيران تتجه نحو إبرام اتفاق.. وسنعقد محادثات مباشرة معها في عُمان أولاً على ايشان.



