2025-04-08 22:09:05 - المصدر: ايشان

قبل أكثر من ستة أشهر على موعدها، وفي ظل مقاطعة زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، بدأ زعماء الإطار التنسيقي من التحشيد لإجراء الانتخابات، مع حديثهم عن مساع لتأجيلها أو إلغائها. ومنذ أيام، تشهد الساحة السياسية جدلاً متصاعداً حول تأجيل الانتخابات، في ظل تباين حاد بين الأطراف الفاعلة، ففي الوقت الذي تؤكد حكومة محمد […]

ظهرت المقالة الإطار يعضد تحذيرات المالكي من تأجيل الانتخابات.. ما القصة؟ أولاً على ايشان.



