2025-04-08 22:10:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNBC أن معدل الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية سيرتفع إلى 104 الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء. يأتي ذلك بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين يوم الاثنين برفع الرسوم الجمركية الحالية عليها بنسبة 50 يوم الأربعاء ما لم تتراجع بكين عن رسومها الجمركية الانتقامية على السلع الأميركية بحلول يوم الثلاثاء. وفي اليوم نفسه، قال ترامب إن الصين تواجه مهلة نهائية حتى الساعة 12 ظهراً يوم الثلاثاء لإزالة رسومها الجمركية. في المقابل، تعهدت الصين بعدم إلغاء رسومها الجمركية الانتقامية البالغة 34. وخلال ليلة الاثنين، أعلنت وزارة التجارة الصينية معارضتها الشديدة لتهديد ترامب بتصعيد الرسوم الجمركية، وتعهدت باتخاذ إجراءات مضادة لحماية حقوقها ومصالحها. ترامب يعتقد أن على بكين التوصل لاتفاق من جانبها، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت،‭ ‬إن ترامب يعتقد أن على بكين التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية الإضافية المقرر دخولها حيز التنفيذ يوم الأربعاء. وقالت كارولين ليفيت: يريد الصينيون عقد اتفاق، لكنهم ببساطة لا يعرفون كيف يفعلون ذلك. يعتقد ترامب أن على الصين عقد اتفاق مع الولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز. وأضافت أنه في حالة تواصل بكين مع واشنطن، فسيكون الرئيس الأميركي كريماً للغاية، لكنه سيفعل ما فيه مصلحة الشعب الأميركي. 70 دولة تتواصل مع الولايات المتحدة على جانب آخر، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ما يقرب من 70 دولة تتواصل مع الإدارة الأميركية من أجل بدء محادثات تتعلق بالحد من تأثير الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها ترامب مؤخراً. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لصحافيين إن الولايات المتحدة ستعقد اتفاقيات من هذا النوع في حال كانت ستنعكس إيجابياً على العمال في الولايات المتحدة، وتعالج العجز التجاري المزمن للبلاد مع الدول الأخرى. ووجه الرئيس الأميركي إدارته للعمل على اتفاقيات مصممة خصيصاً لكل دولة تتواصل مع الولايات المتحدة. نتنياهو تعهد بالقضاء على العجز التجاري في سياق آخر، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد خلال لقائه مع ترامب يوم الاثنين بالقضاء على العجز التجاري بين بلاده والولايات المتحدة، مشيرة إلى النقاش بشأن الرسوم الجمركية على إسرائيل لا يزال مستمراً. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام