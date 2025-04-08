بعد انتهاء مواجهة القادسية.. جمهور فريق دهوك يشعل شوارع المحافظة بالاحتفالات (صور وفيديو)

2025-04-08 23:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدتالشوارع الرئيسة في مدينة دهوك، مساء اليوم الثلاثاء، أجواء احتفالية مميزة عقبتعادل فريق دهوك أمام نظيره القادسية الكويتي ضمن منافسات بطولة أبطال كأس الأنديةللخليج.

وأقيمت المباراةعلى ملعب محمد الحمد في دولة الكويت عند الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً، وانتهتبالتعادل السلبي من دون أهداف.

ومع انطلاقصافرة النهاية، خرجت مئات المركبات في شوارع مدينة دهوك وهي ترفع أعلام الناديوتصدح بالأهازيج والأغاني الحماسية التي تعكس التعلق الكبير بالنادي، بحسب مراسلوكالة شفق نيوز.

وجاب المشجعونالساحات والشوارع مرددين شعاراتهم المعتادة في مشهد احتفالي عكس روح الانتماءوالولاء للنادي.

وذكر هاروندهوكي، وهو أحد مشجعي النادي، لوكالة شفق نيوز، أن "التعادل خارج الأرض أمامفريق بحجم القادسية يعد نتيجة إيجابية"، مضيفاً أن "الجماهير تعاملت معالمباراة وكأنها انتصار، نحن واثقون من قدرات فريقنا وسنحقق الفوز في ملعبنا، وهذهمجرد بداية والرد سيكون أقوى في مباراة الإياب".

من جانبه، أشارالمشجع أرين جعفر، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الحسم الحقيقي سيكونفي ملعب دهوك"، منوهاً إلى أن "الفريق يمتلك عناصر مميزة قادرة على صنعالفارق".

وأضاف"لدينا لاعبين على مستوى عالٍ وجمهور لا يتخلى عن فريقه، سنكون في الموعدوسنحمل الكأس بين جماهيرنا في دهوك".

وتقام مواجهةالإياب بين الفريقين يوم 15 نيسان/ أبريل الجاري، على ملعب دهوك في العراق، حيثسيتم تتويج البطل بناء على نتيجة المباراتين.

ومن الجديربالذكر أنه قد تم تخصيص حوافز وجوائز للفرق المشاركة، حيث سيحصل صاحب المركز الأول"البطل" على جائزة مالية قدرها ثلاثة ملايين دولار، فيما تبلغ جائزةالفريق صاحب المركز الثاني مليون دولار.

كما تم رصدجوائز فردية للاعبين المشاركين، حيث سيتحصل أفضل لاعب في البطولة على جائزة قدرها50 ألف دولار أمريكي، وجائزة أفضل حارس مرمى على 50 ألف دولار أمريكي، بالإضافةإلى هداف البطولة الذي سيتحصل على جائزة قدرها 50 ألف دولار أمريكي أيضاً.