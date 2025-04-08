2025-04-08 23:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، بأن اشتباكًا مسلحًا اندلع بين قوة أمنية وتاجر مخدرات مطلوب للقضاء في حي سومر وسط مدينة الناصرية، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من عناصر الأمن بجروح متفاوتة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة أمنية نفذت عملية دهم استهدفت أحد المطلوبين بقضايا الاتجار بالمخدرات في حي سومر، إلا أن المتهم بادر بإطلاق النار باتجاه القوة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منتسبين بجروح، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأشار المصدر إلى أن "القوة ردّت على مصدر النيران واشتبكت مع المتهم لعدة دقائق قبل أن تتمكن من السيطرة على الموقف"، موضحًا أن "المتهم فرّ من موقع الاشتباك، فيما تستمر عمليات الملاحقة لتعقبه واعتقاله".