تصريح جديد لرئيس التقاعد بشأن استحقاقات منتسبي الجيش السابق

2025-04-09 00:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس تحالف العزم في ديالى، النائب رعد الدهلكي، اليوم الثلاثاء، (8 نيسان 2025)، مع رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ماهر البياتي، استحقاقات منتسبي الجيش السابق.

وذكر بيان لمكتب الدهلكي، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وفي إطار سلسلة من المراجعات والمتابعات المستمرة لعدد من الملفات المهمة، زار الدهلكي دائرة التقاعد وناقش مع البياتي استحقاقات منتسبي الجيش السابق للفترة من 2003 إلى 2005، التي يُفترض أن تدفعها وزارة الدفاع كونها تقع خارج نطاق اختصاص هيئة التقاعد".

وبحث الجانبان بحسب البيان "موضوع التقاعد للفترة من 2005 حتى تاريخ التقاعد".

وأوضح البياتي، وفقاً للبيان، أنه "تم التواصل مع وزارة المالية بخصوص هذا الموضوع، وأنه يتطلب تخصيصات مالية، كذلك، تم طرح الموضوع من قبله أمام رئيس مجلس الوزراء، ونحن بانتظار وصول التخصيصات المالية".

كما اتفق الجانبان "على تحديد زيارة قريبة لوزارتي المالية والدفاع لمتابعة هذا الأمر بهدف الوصول إلى حل، بالإضافة إلى متابعة الملفات الأخرى المتعلقة بالتقاعد".

ووعد الدهلكي "بالإعلان عن نتائج زيارته لوزارتي الدفاع والمالية في القريب العاجل".