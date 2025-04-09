القادسية الكويتي يتعادل مع دهوك العراقي سلبا في ذهاب نهائي دوري أبطال الخليج لكرة القدم

2025-04-09 01:00:05 - المصدر: كونا

الكويت - 8 - 4 (كونا) — تعادل فريق نادي القادسية الكويتي اليوم الثلاثاء مع نظيره دهوك العراقي دون اهداف في ذهاب المباراة النهائية لبطولة دوري ابطال الخليج لكرة القدم.واتسم اللقاء بانضباط تكتيكي من الفريقين املا في عدم استقبال اي هدف من الممكن ان يضر بهما في مباراة الاياب على الرغم من المحاولات الهجومية من الطرفين.وتلعب مباراة الاياب للمباراة النهائية يوم الثلاثاء القادم في العراق لتحديد بطل النسخة الحالية من البطولة.وتأهل القادسية الى المباراة النهائية بعد فوزه على النصر الاماراتي في الدور نصف النهائي فيما وصل دهوك العراقي للنهائي بعد فوزه على الاتفاق السعودي. (النهاية) س ع د / ط أ ب