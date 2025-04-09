ماذا بعد اكتساح أرسنال لريال مدريد في دوري الأبطال؟

2025-04-09 01:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اقترب فريق أرسنال الإنجليزي من التأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز كبير بنتيجة 3-صفر على ضيفه ريال مدريد حامل اللقب في ذهاب دور الثمانية، أمس الثلاثاء (8 نيسان 2025).

وسجل نجم الوسط الإنجليزي ديكلان رايس الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 58 و70، وأضاف الإسباني ميكيل ميرينو الهدف الثالث في الدقيقة 75 من المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات في العاصمة لندن.

وأكمل الريال الثواني الأخيرة بنقص عددي بعد طرد لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينغا ببطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 94 لاعتراضه على قرار الحكم.