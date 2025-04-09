2025-04-09 01:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعنفى جهاز المخابرات الوطني، تقريراً نسب له حذّر من إتساع التظاهرات في بعض المحافظات العراقية خلال العام الحالي بفعل مؤثرات خارجية.وذكر بيان لجهاز المخابرات الوطني تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "بعض منصات التواصل الإجتماعي تداولت تقريراً نُسب إلى جهاز المخابرات الوطني حذّر من إتساع التظاهرات في بعض المحافظات العراقية خلال العام الحالي بفعل مؤثرات خارجية وأشار إلى أن إضراب الملاكات التربوية في ٦/ ٤/ ٢٠٢٥ كان جزءاً من ذلك التحذير".وأضاف، أنه "وفي الوقت الذي ينفي الجهاز علاقته بهذا التقرير جملة وتفصيلاً يؤكد على أنه ملتزم بالعمل وفق السياقات الدستورية والقانونية وضمان الحريات العامة والتعبير عن الرأي"، داعيا وسائل النشر إلى "توخي الدقة في تداول مثل هذه التقارير التي تحاول تضليل الرأي العام والحذر من محاولات التشكيك بمهنية مؤسسات الدولة الوطنية بمختلف مسمياتها".