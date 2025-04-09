اندلاع حريق داخل فندق فلسطين في بغداد

2025-04-09 01:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء (9 نيسان 2025)، باندلاع حريق داخل فندق فلسطين ميريديان وسط العاصمة بغداد، مؤكداً أن الحادث تمت السيطرة عليه بسرعة ولم يسفر عن خسائر بشرية.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "فرق الدفاع المدني باشرت على الفور بإخماد حريق اندلع داخل ساحة فندق فلسطين ميريديان، نتيجة تماس نجم عن أعمال صيانة في ورشة تبريد ملحقة بالقاعات الأرضية للفندق".

وأضاف أن "الحادث لم يقع في الطوابق أو الغرف المخصصة للنزلاء، بل في القسم المخصص للخدمات والصيانة"، موضحًا أن "الحادث أسفر عن إصابتين طفيفتين فقط بين العاملين، دون تسجيل أي وفيات".

وأشار المصدر إلى أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه الفنية".