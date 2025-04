من المقصود بنزع السلاح: "الحشد" أم "الفصائل"؟!

2025-04-09 01:30:07 - المصدر: جريدة المدى

 بغداد/ تميم الحسن تحيط قضية "الفصائل" و"الحشد" في العراق ضبابية، ففي وقت تعلن الحكومة عن "دمج الفصائل"، يحذر نواب من "نزع سلاح الحشد". ورفضت "الفصائل" تقارير غربية تحدثت عن إلقاء هذه المجموعة سلاحها خوفًا من ردود فعل "ترامب"، الرئيس الأمريكي. ونشرت وكالة رويترز تفاصيل قالت إنها معلومات نقلا عن عشرة من "كبار القادة والمسؤولين […]

