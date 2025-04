«أكبر بعثة تجارية أميركية إلى العراق» في بغداد لتوقيع «اتفاقية تاريخية»

2025-04-09 01:30:07 - المصدر: جريدة المدى

 بغداد – وكالات تستضيف العاصمة العراقية بغداد، حتى اليوم الأربعاء، «أكبر بعثة تجارية أميركية إلى العراق في تاريخ غرفة التجارة الأميركية»، بهدف توقيع عدد من الاتفاقيات مع القطاع الخاص العراقي، وفق ما أعلنته سفارة الولايات المتحدة الأميركية. وذكرت السفارة في بيان رسمي، أن «وفداً يتكوّن من 101 عضو يمثلون نحو 60 شركة أميركية عاملة […]

