2025-04-09 01:30:07 - المصدر: جريدة المدى

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، عن اختيار الكاتب الياباني العالمي هاروكي موراكامي شخصية العام الثقافية. كما أعلنت فوز الكاتبة اللبنانية الفرنسية هدى بركات بجائزة فرع (الآداب)، عن روايتها «هند أو أجمل امرأة في العالم»، وفازت الكاتبة المغربية لطيفة لبصير بجائزة فرع (أدب الطفل والناشئة) عن كتابها «طيف سَبيبة" . في حين فاز بجائزة فرع […]

The post رشيد الخيون يفوز بجائزة التحقيق وهاروكي موراكامي شخصية العام الثقافية appeared first on جريدة المدى.