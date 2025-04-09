2025-04-09 02:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار النفط إلى أقل مستوياتها منذ 4 أعوام، بسبب تأثير مخاوف الركود التي تفاقمت بسبب الحرب التجارية بين أميركا والصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولار أو 2.16% إلى 62.82 دولاراً للبرميل عند التسوية.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.12 دولار أو 1.85% لتسجل عند التسوية 58.58 دولاراً للبرميل، بحسب وكالة رويترز.

ويأتي ذلك بعد أن تفاقمت المخاوف من حدوث حالة من الركود مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقال مسؤول في البيت الأبيض إن أميركا ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 104% على الصين بدءاً من الساعة 12:01 صباحاً بالتوقيت الشرقي الأميركي يوم الأربعاء، في حالة وقف الصين رسومها المضادة على السلع الأميركية في الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب عند ظهر يوم الثلاثاء بتوقيت الولايات المتحدة.

من جانبها، أكدت بكين أنها لن ترضخ لما وصفته بأنه "ابتزاز" أميركي بعد تهديد الرئيس الأميركي بفرض تعرفة جمركية إضافية 50% على الواردات من الصين في حالة عدم إلغاء الرسوم الجمركية المضادة البالغة 34%.

وخلال ليلة الاثنين، أعلنت وزارة التجارة الصينية معارضتها الشديدة لتهديد ترامب بتصعيد الرسوم الجمركية، وتعهدت باتخاذ إجراءات مضادة لحماية حقوقها ومصالحها.

وكان ترامب أعلن في الثاني من نيسان/ أبريل فرض رسوم جمركية شاملة على العديد من الدول بحد أدنى 10%، بينما ارتفعت النسبة إلى أكثر من ذلك على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وقال الممثل التجاري للولايات المتحدة جاميسون رير لأعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، يوم أمس الثلاثاء، أن الصين لم تشر إلى أنها ترغب في المعاملة بالمثل بمجال التجارة.

من ناحيتها، قالت رئيسة قسم استراتيجية السلع الأولية العالمية في J.P. Morgan، ناتاشا كانيفا، إن إدارة ترامب أوضحت تفضيلها الشديد لتراجع أسعار الخام إلى 50 دولاراً أو أقل للبرميل، وإنها تعتبر هذا الهدف أولوية قصوى.

وأضافت كانيفا: "يتضمن ذلك الاستعداد لتحمل فترة من الاضطراب في الصناعة مماثلة لتلك التي شهدها قطاع النفط الصخري أثناء حرب الأسعار بين منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط، وصناعة النفط الصخري خلال العام 2014، إذا تسبب ذلك في نهاية المطاف في تراجع تكلفة إنتاج النفط".