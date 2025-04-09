وفاة الفنان جواد محسن إثر سكتة قلبية

2025-04-09 02:55:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةنعت الأوساط الثقافية، الفنان جواد محسن الذي توفي مساء أمس الثلاثاء إثر سكتة قلبية.وقالت مراسلة وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الثقافة العراقية فجعت بالرحيل المفاجئ للفنان جواد محسن، مساء أمس الثلاثاء إثر سكتة قلبية"، لافة الى أن "الراحل حاصل على دبلوم موسيقى من معهد الدراسات النغمية وبكلوريوس من كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد، ونال الدكتوراه من إحدى الجامعات العالمية عن الموسيقى التصويرية في المسرح العراقي".وأضافت، أنه "عمل في فرقة الإنشاد العراقية، منذ نهاية السبعينيات متواصلاً من خلال أغانٍ دينية ووطنية وعاطفية ورياضية، لغاية 2025 ".