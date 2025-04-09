تقرير: "حزب الله" مستعد لمناقشة مستقبل سلاحه إذا انسحبت إسرائيل

2025-04-09 04:00:05 - المصدر: اندبندنت عربية

يقول منتقدون للحزب إن امتلاك الجماعة للأسلحة قوض الدولة وجر لبنان إلى حروب (أ ف ب)

قال مسؤول كبير في "حزب الله" اللبناني إن الجماعة مستعدة لمناقشة مستقبل سلاحها مع الرئيس جوزاف عون إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وتوقفت عن ضرباتها، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأشارت ثلاثة مصادر سياسية لبنانية إلى أن عون ينوي بدء محادثات مع "حزب الله" بشأن سلاحه قريباً. وكان عون، الذي يحظى بدعم الولايات المتحدة، قد تعهد عند تسلمه السلطة في يناير (كانون الثاني) بأن يظل السلاح حكراً على الدولة.

واكتسب الحديث عن نزع السلاح قوة دافعة في لبنان منذ انقلاب ميزان القوى بسبب حرب العام الماضي مع إسرائيل والإطاحة ببشار الأسد حليف الجماعة في سوريا.

وخرج "حزب الله" ضعيفاً جداً من حرب العام الماضي بعد أن قتلت إسرائيل كبار قادته وآلافاً من عناصره، ودمرت جانباً كبيراً من ترسانته الصاروخية.

وقال المسؤول في "حزب الله" إن الجماعة مستعدة لمناقشة مسألة سلاحها في سياق استراتيجية دفاع وطني، لكن هذا يتوقف على انسحاب إسرائيل من خمس قمم تلال في جنوب لبنان.

وأضاف "(حزب الله) مستعد لمناقشة مسألة سلاحه في حال انسحبت إسرائيل من خمس نقاط وأوقفت عدوانها على اللبنانيين".

ولم تصدر تقارير من قبل عن موقف الجماعة اللبنانية من محادثات محتملة بشأن سلاحها. وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها بسبب الحساسية السياسية.

ولم يرد المكتب الإعلامي لـ"حزب الله" بعد على طلب التعليق. ورفضت الرئاسة التعليق.

وكانت إسرائيل أرسلت قوات برية لها إلى جنوب لبنان خلال الحرب قبل أن تنسحب إلى حد بعيد، لكنها قررت في فبراير (شباط) عدم مغادرة المواقع الجبلية. وقالت إن الهدف النهائي هو تسليمها للجيش اللبناني بمجرد التأكد من أن الوضع الأمني ​​يسمح بذلك.

تركيز متجدد على سلاح "حزب الله"

واصلت إسرائيل الضغط على "حزب الله" بشن غارات جوية، على رغم من التوصل إلى وقف إطلاق نار منذ نوفمبر (تشرين الثاني) ومع مطالبة واشنطن للجماعة بالتخلي عن سلاحها واستعدادها لإجراء محادثات نووية مع إيران التي تدعم "حزب الله".

و"حزب الله" هو أقوى الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في المنطقة، لكن خطوط إمداداتها إلى إيران عبر سوريا انقطعت بعد الإطاحة بالأسد.

وتستعد جماعات مسلحة كثيرة مدعومة من إيران في العراق تستعد للتخلي عن سلاحها لأول مرة لتجنب خطر تصعيد الصراع مع إدارة ترمب، وفق "رويترز".

وترفض الجماعة اللبنانية منذ فترة طويلة دعوات منتقديها في الداخل لنزع سلاحها، واصفة أسلحتها بأنها ضرورية للدفاع عن البلاد في مواجهة إسرائيل. وأدت الخلافات العميقة بخصوص ترسانتها إلى حرب أهلية قصيرة عام 2008.

ويقول منتقدون للحزب إن امتلاك الجماعة للأسلحة قوض الدولة وجر لبنان إلى حروب.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ينص اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة على أن يفكك الجيش اللبناني كل المنشآت العسكرية غير المرخصة ومصادرة جميع الأسلحة، بدءاً من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني الذي يصب في البحر المتوسط على بعد نحو 20 كيلومتراً من الحدود.

وقال مصدران مطلعان على تفكير "حزب الله" إن الجماعة تدرس فكرة تسليم أسلحتها الثقيلة شمالي الليطاني، بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ المضادة للدبابات، إلى الجيش.

"لبنان لا يتحمل حرباً جديدة"

أضافت المصادر أن عون ذكر أن قضية السلاح يجب أن تعالج عبر الحوار لأن أي محاولة لنزع سلاح "حزب الله" بالقوة من شأنها أن تؤدي إلى الصراع.

وقال البطريرك بشارة بطرس الراعي، رأس الكنيسة المارونية في لبنان، الأسبوع الماضي إن الوقت قد حان لتكون جميع الأسلحة في يد الدولة، لكن هذا سيتطلب وقتاً ودبلوماسية لأن "لبنان لا يتحمل حرباً جديدة".

وقال مصدر رسمي لبناني "رئيس الجمهورية في خطاب القسم تحدث عن حصرية السلاح وعن استراتيجية الأمن الوطني. واليوم يُطبق ذلك من خلال فتح قنوات تواصل مع المعنيين للبدء بدراسة تسليم السلاح بعد أن تم بسط سلطة الدولة عبر الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية على مختلف الأراضي اللبنانية".

وأضاف "موضوع السلاح يتم مقاربته أيضاً مع الرئيس نبيه بري (رئيس مجلس النواب) الذي يلعب دوراً أساسياً في تقريب وجهات النظر والحوار".

أميركا تطالب بنزع سلاح "حزب الله"

أكدت المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس التي زارت بيروت نهاية الأسبوع موقف واشنطن الذي ينص على ضرورة نزع سلاح "حزب الله" والجماعات المسلحة الأخرى، وأن هذا يجب أن يحدث في أقرب وقت ممكن، ومن المتوقع أن يضطلع الجيش اللبناني بهذه المهمة.

وقالت أورتاغوس في مقابلة مع قناة محلية في السادس من أبريل (نيسان) "من الواضح أنه يجب نزع سلاح "حزب الله"، ومن الواضح أن إسرائيل لن تقبل بإطلاق الإرهابيين النار عليها داخل أراضيها، وهذا موقف نتفهمه".

تحديد جدول زمني

من جانبه، قال كمال شحادة الوزير المنتمي الى حزب "القوات اللبنانية" المناهض لـ"حزب الله" إن العديد من وزراء الحكومة يريدون جدولاً زمنياً لتسليم السلاح. وأوضح شحادة أن ذلك لا يتطلب أكثر من ستة أشهر، مشيراً إلى سابقة نزع سلاح الفصائل بعد الحرب الأهلية.

وأضاف أن تحديد جدول زمني هو "السبيل الوحيد لحماية مواطنينا من الهجمات المتكررة التي تزهق الأرواح وتدمر الاقتصاد وتسبب الدمار".

واندلع الصراع الأخير عندما أطلقت جماعة "حزب الله" النار دعماً لحركة "حماس" في بداية حرب غزة.

وقال نعيم قاسم الأمين العام لـ"حزب الله" في خطاب ألقاه في 29 مارس (آذار) إن الجماعة لم يعد لها وجود مسلح جنوب نهر الليطاني، وإنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف "نحن كـ (حزب الله) التزمنا، التزمنا بشكل كامل، لم يكن لدينا تواجد مسلح في جنوب نهر الليطاني ولكن إسرائيل لم تنسحب من كامل الأرض اللبنانية وبقيت محتلة لنقاط. وإسرائيل تخترق وتعتدي في كل يوم سواء على الأفراد أو على الممتلكات أو على المناطق، سواء في الجنوب أو البقاع أو في كل مناطق لبنان".

وتتهم إسرائيل "حزب الله" بالاحتفاظ ببنية تحتية عسكرية في الجنوب.

وتحمل الجماعة الدولة اللبنانية مسؤولية إجبار إسرائيل على الانسحاب ووقف هجماتها. وأكد قاسم أنه لا يزال هناك وقت للحلول الدبلوماسية.





