الذهب يرتفع مع تراجع الدولار بسبب مخاوف الرسوم الجمركية

2025-04-09 08:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء مع ضعف الدولار وتأهب المستثمرين لسريان الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع لجوء معظم المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن .

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6% ليصل إلى 3000.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:50 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.8% لتصل إلى 3014.40 دولارا.

رفع ترامب الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 104% لمواجهة الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها بكين، متهمًا بكين بالتلاعب باليوان لتعويض الرسوم. رفضت الصين الرضوخ لما وصفته بالابتزاز، وتعهدت "بالنضال حتى النهاية".

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة كيه سي إم تريد: "إن التحول الهبوطي للدولار بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية مهد الطريق بشكل فعال أمام الذهب لاستعادة مستوى 3000 دولار".

"بسبب حالة عدم اليقين بشأن النمو العالمي والتضخم، لا يزال الذهب في طريقه لتحقيق مستويات قياسية جديدة على الرغم من مواجهة بعض العقبات في تقدمه خلال الأسبوع الماضي."

وصل الذهب إلى أعلى مستوى قياسي له عند 3167.57 دولارا للأوقية في 3 أبريل/نيسان، وأثار ارتفاعه إلى هذه المستويات مقارنات مع المرة الأخيرة التي كانت فيها الاضطرابات السياسية والاقتصادية هي المحرك الرئيسي للأسعار القياسية، في عام 1980 أثناء الثورة الإيرانية.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.80 دولارا للأوقية، وخسر البلاتين 0.4 بالمئة إلى 917.55 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 905.25 دولارات.