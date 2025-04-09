انشيلوتي: الريمونتادا في الاياب معقدة

2025-04-09 08:05:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

اعتبر المدير الفني الايطالي لنادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي ان عودة فريقه في مباراة الإياب ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا ستكون معقدة

واضاف الايطالي بعد الخسارة امام ارسنال بثلاثية دون رد:" الفريق كان جيداً لمدة ساعة ثم دفعنا ثمن الأهداف التي سجلها آرسنال من الركلات الثابتة، انهار الفريق معنوياً، إنها هزيمة قاسية، لم نتوقع هذا، خاصة بسبب ما لم نتمكن من فعله في الشوط الثاني بعدما قدمنا أداءً جيداً في الأول، علينا بذل قصارى جهدنا في العودة".

وأكد انشيلوتي انه ينبغي على فريقه التطلع إلى الأمام والتضحية والتفكير فيما يمكن فعله، علينا أن نبذل قصارى جهدنا معاً، وقال مدرب الريال:" الفرص في العودة ضئيلة جداً، ولكن علنيا المحاولة، إنها فرصة للرد على الأداء الضعيف، دعونا نرى إن كنا نستطيع فعل ذلك، من الصعب تفسير سبب انهيار الفريق، حاولنا القيام بهجمات فردية وقد عوقبنا على ذلك، آرسنال أظهر موقفاً أفضل وجودة أفضل ووحدة أفضل، هناك العديد من الأشياء التي تفوقوا فيها علينا، يجب أن نكون صادقين تماماً عندما يتعلق الأمر بالانتقادات، إنها نتيجة يصعب تعويضها، لعبنا ضد فريق قوي جداً عمل بجد ولديه مستوى بدني عالٍ جداً".