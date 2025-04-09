الكمارك تعلن ضبط شحنتين مخالفة وإعادة ارسال اخرى تالفة في 3 منافذ

2025-04-09 08:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأربعاء، ضبط شحنتين مخالفة وإعادة ارسالية اخرى تالفة في 3 منافذ.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات مدير عام الهيئة العامة للكمارك ثامر قاسم داود تعمل المراكز الكمركية واقسام التحري ومكافحة التهريب للسيطرة على حركة البضائع وضبط المخالف منها تطبيقا للقوانين والتعليمات النافذة من اجل امن وسلامة الوطن والمواطن ورفدا لإيرادات الموازنة العامة".

وأضافت، أن "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى يضبط (2) شاحنة مخالفة محملة (سجاد، سكائر)"، مشيرة الى ان "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية يضبط (٧) شاحنات مخالفة محملة (ملابس، احذية، العاب 570 كارتون مشروبات كحولية، كمبريسرات، جبس، انشائية، شاشات)".

وتابعت، ان "مركز كمرك المنذرية الحدودي اعاد اصدار ارسالية تفاح بوزن اجمالي (24) طن كونها غير صالحة للاستهلاك البشري (تالفة) تمت عملية الاعادة من خلال لجنة مختصة شكلت مع الدوائر الساندة".

وأوضحت أن "جميع العمليات تمت خلال التعاون مع الاجهزة الحكومية الساندة من اجل العمل على تعزيز الأمن الاقتصادي وحماية المجتمع"، مبينة انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وفقا للقوانين والتعليمات النافذة".