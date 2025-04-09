شرطة ذي قار تتابع حالة منتسبيها المصابين: سنواصل جهودنا في محاربة المخدرات

2025-04-09 10:10:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

أكدت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الاربعاء (9 نيسان 2025)، انها ستواصل جهودها في محاربة المخدرات، حيث جاء ذلك خلال زيارة قائد شرطة محافظة ذي قار ومتابعته الحالة الصحية لمنتسبين تعرضوا للإصابة بطلق ناري أثناء تنفيذ أمر قبض بحق احد تجار المخدرات.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء نجاح ياسر كاظم العابدي تفقد مساء يوم الثلاثاء الموافق 9 نيسان الجاري المنتسبين الذين تعرضوا للإصابة اثر المصادمة مع احد المطلوبين بقضايا تجارة المخدرات، مما تسبب بإصابة 4 منتسبين من مديرية شؤون المخدرات اثناء القبض على المتهم".

وأضاف البيان، أن "قائد الشرطة أطلع على الحالة الصحية للمنتسبين وأشاد بشجاعة رجال الشرطة الذين يبذلون جهوداً كبيرًا في مواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد المجتمع".

وأشار العابدي حسب البيان الى أننا "سنواصل جهودنا في محاربة المخدرات"، مؤكدًا أن "هذه الحوادث لن تُثني عزيمة رجال الشرطة عن أداء واجبهم في حماية الأمن والمجتمع".