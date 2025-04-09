الطاقة: القبض على 6 متهمين وضبط عجلاتهم في ثلاث محافظات

2025-04-09 10:10:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الأربعاء (9 نيسان 2025)، القبض على ستة متهمين وضبط عجلاتهم في محافظات كركوك وكربلاء المقدسة والمثنى.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مفارز اللواءين الأول والسادس والسابع بالتنسيق مع استخبارات شرطة الطاقة ألقت القبض على (6) متهمين وضبطت عجلاتهم في محافظات كركوك وكربلاء المقدسة والمثنى، لوجود مخالفات عدة تخص عمليات المتاجرة غير المشروعة في المشتقات النفطية". وأضافت مديرية شرطة الطاقة أنه "تم توقيف المتهمين وحجز العجلات وباقي المضبوطات استكمالاً للإجراءات التحقيقية وعرضها على قاضي التحقيق المختص".