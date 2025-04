2025-04-09 10:15:09 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد تطلق وزارة الداخلية قريباً مشروع "ترميز الأسلحة الحكومية"، في خطوة تهدف إلى تنظيم وحصر السلاح ضمن مؤسسات الدولة الرسمية، ويأتي ذلك ضمن التزامات العراق الدولية. وقال سكرتير ومقرر "اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة" اللواء منصور علي سلطان في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته (المدى): إن "هذا المشروع يأتي عقب انضمام العراق إلى […]

The post الداخلية: قريباً إطلاق مشروع ترميز الأسلحة الحكومية appeared first on جريدة المدى.