المجمع الفقهي يرفض مشروع الإبادة والتهجير بحق الفلسطينيين

2025-04-09 11:50:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد المجمع الفقهي، اليوم الأربعاء (9 نيسان 2025)، أن موقفه ثابت في مناصرة قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية في مواجهة المشروع الإسرائيلي بالإبادة والتهجير.

وذكر إعلام المجمع الفقهي في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن " المجمع عقد اجتماعاً طارئاً للهيئة العليا لبحث مستجدات المرحلة على الساحتين المحلية والإقليمية". وأضاف أن "المجتمعين جددوا موقف المجمع الثابت في مناصرة قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، معلنين تضامنهم الكامل مع أبناء الشعب الفلسطيني، ولا سيّما في قطاع غزة، بوجه مشروع الإبادة والتهجير الذي يتعرضون له من قبل الكيان الصهيوني الغاصب". وأشار إلى أن "الاجتماع تناول مسؤولية المجمع في تعزيز وحدة الصف الوطني للمكوّن، والسعي إلى دعم استقرار العراق وسط التحديات المتصاعدة في المنطقة".