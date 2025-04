بموعدها المحدد.. المفوضية تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات

2025-04-09 12:01:49 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، استعدادها لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد. وقالت الناطقة باسم المفوض، جمانة الغلاي، إن "المفوضية العليا للانتخابات مستعد، لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد". وكان مجلس الوزراء قد صوت بوقت سابق اليوم، على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.

