لمواجهة ارتفاع الأسعار.. الزراعة تطلق منصة إلكترونية لاستيراد اللحوم

2025-04-09 12:05:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ آمنة السلامي

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، إطلاق منصة إلكترونية لاستيراد اللحوم، وفيما بينت أن ذلك يهدف لمواجهة الأسعار، أكدت أن هناك تسهيلات جديدة لمشاريع الثروة الحيوانية.

وقال وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جهود الوزارة تتركز على حماية المنتج المحلي من جهة، وتوفير السلع والمنتجات الزراعية للمواطنين لتلبية الطلب المحلي والمحافظة على استقرار أسعار السلع الزراعية من جهة أخرى".

وأوضح، أن "الوزارة، وبهدف مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، أطلقت منصة إلكترونية لتسهيل استيراد اللحوم والحيوانات الحية (الماشية)"، مشيراً إلى أن "الاستيراد يشترط أن تكون الدولة المصدرة عضواً في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، مع ضرورة تبادل الشهادات الصحية البيطرية بين البلدين، والتي تثبت خلو اللحوم من الأمراض الوبائية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين".

وأضاف، أن "الوزارة، وفي إطار دعم وتشجيع مشاريع الثروة الحيوانية، قدمت تسهيلات عدة لإنشاء تلك المشاريع، فضلاً عن توفير الأعلاف ودبس المولاس مجاناً لمربي الجاموس في المحافظات الجنوبية".

ولفت، إلى "إطلاق برنامج إرشادي لنشر زراعة محاصيل الأعلاف، وتشجيع مربي الثروة الحيوانية على زراعة مختلف المحاصيل العلفية لدعم مشاريعهم الحيوانية".