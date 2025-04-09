الصين تدرس حظر دخول أفلام هوليود ردا على ترامب

2025-04-09 12:15:34 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد تقرير لصحيفة هوليوود ريبورتر الامريكية، الأربعاء، انه ومع تدهور العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، نشر مدونان صينيان يحظيان بمتابعة واسعة مجموعة متطابقة من الإجراءات التي يُقال إن السلطات المحلية تدرسها ردًا على رسوم ترامب الجمركية البالغة 54 بالمائة على جميع السلع الصينية، والتي تعهد الرئيس الامريكي بزيادتها إلى 104 بالمائة إذا لم تتراجع بكين عن تعهدها بمضاهاة معدل الرسوم الجمركية الأمريكية الحالي. وذكر التقرير، ان قائمة الإجراءات المقترحة تتضمن خفض أو حظر استيراد الأفلام الأمريكية، بالإضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية على السلع الزراعية والخدمات الأمريكية، من بين تدابير مضادة أخرى. وأضاف ان الخطط المتعلقة بالإجراءات تم تداولها في وقت واحد عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل كبير المحررين في وكالة أنباء شينخوا الرسمية ليو هونغ، وحفيد رئيس الحزب الشيوعي في مقاطعة قوانغدونغ، لرين تشونغ يي والذي يعد من الشخصيات المؤثرة والتي تتم متابعتها على نطاق واسع حيث نسب كلا الشخصيتين المقترحات المحددة إلى مصادر لم يُكشف عن هويتها مطلعة على خطط السلطات الصينية. وتابع التقرير ان السلطات الصينية تسيطر على جميع جوانب توزيع الأفلام في البلاد، وقد عملت بلا كلل على مر السنين لتعزيز المحتوى المحلي على حساب الأفلام المستوردة، وبموجب اتفاقيات تجارية سابقة، التزمت الصين بعرض 34 فيلمًا أجنبيًا سنويًا بشروط تقاسم الإيرادات، مع السماح للأستوديوهات الأجنبية بالحصول على حصة 25 بالمائة من مبيعات التذاكر، أما الأفلام الأخرى، وهي عادةً أفلام ذات ميزانيات أصغر، فتُستورد عبر نظام شراء كامل، حيث يدفع الموزع المحلي رسومًا ثابتة لعرض الفيلم في دور العرض الصينية، في حين تُطبّق الجهات التنظيمية السينمائية في الصين معايير رقابة صارمة على محتوى الأفلام، وتُحدد مواعيد عرض جميع الأفلام، مُخصصةً أكثر فترات العطلات ربحًا للأفلام الصينية المحلية. وبين التقرير ان ارباح الاستوديوهات الأمريكية في الصين انخفضت بشكل كبير في السنوات الأخيرة مع تحول الأذواق المحلية بعيدًا عن أفلام هوليوود نحو الأفلام الصينية المحلية، لكن فقدان جميع فرص الوصول إلى السوق الصينية قد يؤثر سلبًا على أرباح الاستوديوهات الامريكية، فقد تصدر فيلم ميني كرافت موفي من انتاج شركتي ليجندري و وارنر بروس الامريكيتين في المركز الأول نهاية الأسبوع الماضي بمبيعات تذاكر بلغت 14.5 مليون دولار وهو ما يزيد قليلا عن نسبة 10 بالمائة من أرباحه التي بلغت 144 مليون دولار، اما اكبر اصدار امريكي عام 2024 كان فيلم غودزيلا ، من انتاج شركتي ليجندري و وارنر بروس بإجمالي 132 مليون دولار في شباك التذاكر الصيني. وكان قطاع السينما الأمريكية قد نجا حتى الآن من أي رد انتقامي مباشر من الدول التي تضررت من رسوم ترامب الجمركية العالمية، وذلك بفضل تصنيف إصدارات الأفلام في دور السينما ومنصات البث كخدمات بدلًا من السلع المادية، لكن حظوظ هوليوود في الصين، ثاني أكبر سوق للأفلام في العالم، قد تنفد قريبًا، وفقًا لتصريحات الشخصيتين المؤثرتين . ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام