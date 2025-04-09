في عام واحد فقط.. 1700 مليونير هربوا من "إسرائيل"

2025-04-09 12:15:34 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف تقرير دولي جديد أن ما لا يقل عن 1700 مليونير إسرائيلي غادروا إسرائيل خلال عام 2024 وذلك في تراجع ملحوظ لعدد الأثرياء المقيمين داخل كيان الاحتلال وسط مؤشرات على انخفاض جاذبية السوق الإسرائيلية بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال. وبحسب التقرير الصادر عن شركة Henley Partners بالتعاون مع شركة New World Wealth المتخصصة في تحليل الثروات العالمية، فقد بلغ عدد الأثرياء الذين يعيشون في تل أبيب وهرتسليا مجتمعين خلال عام 2024 نحو 22600 مليونير، بانخفاض قدره 1700 مليونير عن عام 2023. كما أظهر التقرير الذي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية وترجمته وكالة العهد نيوز أن عدد من تتجاوز ثرواتهم 100 مليون شيكل انخفض من 82 مليارديرا إلى 76 فقط، فيما بقي عدد أصحاب المليارات عند 9 فقط في المدينتين. ويربط التقرير بين تل أبيب وهرتسليا كمحور ثروة واحد، نظرا لقربهما الجغرافي وتنقل الأثرياء بينهما، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى تباطؤ واضح في وتيرة نمو الثروة، فبينما بلغ معدل النمو في عدد المليونيرات خلال العقد بين 2013 و2023 نحو 45، انخفض المعدل في العقد الممتد من 2014 إلى 2024 إلى 25 فقط. وتُدرج تل أبيب وهرتسليا ضمن قائمة المدن التي تضم أكثر من 100 مليونير بثروات تتجاوز 100 مليون دولار، إلى جانب القدس المحتلة التي تحتل المرتبة 105 عالميا بوجود 27 ثريا بهذا الحجم من الثروة، ونتانيا التي جاءت في المرتبة 125 بوجود 15 ثريا. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام