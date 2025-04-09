عمرو فتحي: نقاط نفط البصرة جاءت بتوقيت مهم والصدارة عززت ثقة الفريق
2025-04-09 12:20:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أكد المدرب المساعد لفريق الشرطة، عمرو فتحي، أن الفوز على نفط البصرة، جاء في توقيت مهم وصعب، وأسهم في تعزيز ثقة الفريق وعودته إلى صدارة الترتيب.
وقال فتحي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الفريق خاض مباراة قوية ومعقدة بعد الخسارة في اللقاء السابق، وكان بحاجة ماسة إلى استعادة التوازن والثقة"، مشيراً إلى أن "الجهاز الفني أجرى ثمانية تغييرات في التشكيلة، بهدف إراحة بعض اللاعبين، ومنح الفرصة لعناصر أخرى بنفس المستوى، خاصة في ظل ضغط المباريات".
وأضاف، أن "الشوط الأول شهد أداءً جيداً ونتيجة مميزة، ومع التقدم بهدفين تراجع الأداء نوعاً ما في الشوط الثاني بسبب الاطمئنان، لكن التبديلات أسهمت في تحسين الإيقاع مجدداً، وتمكنا من تسجيل الهدف الثالث الذي حسم الأمور لصالحنا".
وتابع فتحي : "لا وقت للراحة، أمامنا مباراة مهمة يوم السبت المقبل ، وسنبدأ التحضير لها على الفور".
أكد المدرب المساعد لفريق الشرطة، عمرو فتحي، أن الفوز على نفط البصرة، جاء في توقيت مهم وصعب، وأسهم في تعزيز ثقة الفريق وعودته إلى صدارة الترتيب.
وقال فتحي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الفريق خاض مباراة قوية ومعقدة بعد الخسارة في اللقاء السابق، وكان بحاجة ماسة إلى استعادة التوازن والثقة"، مشيراً إلى أن "الجهاز الفني أجرى ثمانية تغييرات في التشكيلة، بهدف إراحة بعض اللاعبين، ومنح الفرصة لعناصر أخرى بنفس المستوى، خاصة في ظل ضغط المباريات".
وأضاف، أن "الشوط الأول شهد أداءً جيداً ونتيجة مميزة، ومع التقدم بهدفين تراجع الأداء نوعاً ما في الشوط الثاني بسبب الاطمئنان، لكن التبديلات أسهمت في تحسين الإيقاع مجدداً، وتمكنا من تسجيل الهدف الثالث الذي حسم الأمور لصالحنا".
وتابع فتحي : "لا وقت للراحة، أمامنا مباراة مهمة يوم السبت المقبل ، وسنبدأ التحضير لها على الفور".