رئيس الجمهورية يؤكد على تعزيز التجربة الديمقراطية في العراق

2025-04-09 13:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء (9 نيسان 2025)، على تعزيز الديمقراطية في البلد داعيا الى العمل المشترك بين الجميع لضمان عدم تكرار مآسي الماضي.

وقال رشيد بتغريدة على منصة "اكس"، تابعتها "بغداد اليوم" أنه "في ذكرى استشهاد سماحة السيد محمد باقر الصدر وشقيقته العلوية بنت الهدى، في يوم سقوط نظام الاستبداد، نستذكر باعتزاز الموقف الشجاع للشهيد الصدر في مواجهة الدكتاتورية التي أدخلت البلاد في الحروب والصراعات العبثية، والإجراءات التعسفية على العراقيين".

وأضاف، أن "في هذه المناسبة نؤكد على ضرورة تعزيز التجربة الديمقراطية في البلد، والحفاظ على ما تحقق من منجزات وطنية، والعمل المشترك بين الجميع لضمان عدم تكرار مآسي الماضي، والانطلاق نحو بناء مستقبل مزدهر يعيش فيه جميع العراقيين بأمن وسلام".