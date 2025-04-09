العراق نحو تعزيز التعاون الأمني مع ايطاليا

2025-04-09 13:25:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقبل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي ،اليوم الأربعاء (9 نيسان 2025)، في مقر القيادة السفير الإيطالي لدى العراق نيكولا فونتانا والملحق العسكري في السفارة العقيد دومينيكو سيرمون لبحث تعزيز التعاون الأمني مع إيطاليا

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "في بداية اللقاء، رحب المحمداوي بضيوفه وبحث معهما تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، مع التركيز على توقيع مذكرة تفاهم وتعاون أمني".

وأكد أن "الدعم الكبير من القائد العام للقوات المسلحة كان له تأثير كبير في تعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية، التي تمكنت من اكتساب خبرات متراكمة في مواجهة العصابات الإرهابية المنهزمة".

كما أشاد المحمداوي "بالدور الإيطالي في مساندة العراق خلال حربه ضد الإرهابيين في إطار التحالف الدولي".

وفي سياق اللقاء "تم بحث آفاق التعاون في مجالات التدريب، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات".

من جهته أشاد "السفير الإيطالي بدور القوات الأمنية العراقية في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد"، مشددًا على "حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة بين العراق وإيطاليا".