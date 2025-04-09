مصرع منتسب وإصابة آخر في دائرة الكهرباء دهوك إثر صعقة

2025-04-09 13:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لقي منتسب في دائرة كهرباء دهوك في إقليمكوردستان مصرعه، فيما اصيب آخر إثر صعقة كهربائية.

وقال مسؤول إعلام دائرة صحة قضاء عقرة شمال شرق محافظةدهوك، نيجرفان فخرالدين، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "منتسباً في دائرةالكهرباء توفي فيما أصيب الآخر، إثر تعرضهما لصعقة كهربائية أثناء أداءواجبهما".

وأضاف أن "الحادث وقع أثناء قيام المنتسبين بأعمالصيانة في إحدى القرى التابعة لقضاء عقرة، حيث تعرضا لصعقة كهربائية أدت إلى وفاةأحدهما على الفور، ويبلغ من العمر 46 عاماً، فيما أصيب الآخر، البالغ من العمر 56عاماً، بجروح نُقل على إثرها إلى مستشفى عقرة لتلقي العلاج".