شركة AIR FRANCE الفرنسية تستأنف عبور الأجواء العراقية

2025-04-09 13:25:34 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، استئناف شركة الطيران الفرنسية AIR FRANCE استخدام الأجواء العراقية بعد انقطاع دام أكثر من خمسة أشهر. وقال مدير عام الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية عباس البيضاني، ‏إن شركة الطيران الفرنسية AIR FRANCE عادت استخدام الأجواء العراقية بعد انقطاع دام أكثر من خمسة أشهر، بما يعكس مستوى التطور والجاهزية العالية لمقدمي خدمات الملاحة الجوية في العراق، ودعم الجهود المبذولة لجعل الأجواء العراقية بيئة آمنة وجاذبة لشركات الطيران العالمية. ‏وأضاف البيضاني، ان الممرات الجوية في الفضاء الجوي العراقي تشكل خيارا مفضلا للعديد من النواقل الجوية، نظرا لما توفره من خطوط نقل مختصرة في الزمن وتقليل استهلاك الوقود، الامر الذي يعزز الوضع التنافسي للأجواء العراقية كحلقة وصل جوية استراتيجية بين الشرق والغرب. واكد: التزام قسم إدارة الحركة الجوية في الشركة، على الاستمرار في تهيئة جميع المتطلبات الفنية والملاحية لضمان سلامة وانسيابية الحركة الجوية داخل الأجواء العراقية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام