2025-04-09 13:25:34 - المصدر: الاقتصاد نيوز

سجلت شركة بغداد للمشروبات الغازية، أداءً مالياً إيجابياً خلال السنة المالية المنتهية في 31 آذار 2025. وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها الاقتصاد نيوز، فإن رصيد النقد في نهاية الفترة بلغ نحو 150.8 مليار دينار، مقارنةً بـ 95.1 مليار دينار في نهاية السنة السابقة، مما يعكس تحسناً ملحوظاً بلغ أكثر من 55 مليار دينار. وكان صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية قد سجل 5.6 مليار دينار، في حين بلغت التدفقات الخارجة من الأنشطة الاستثمارية 12.5 مليار دينار، مما يشير إلى استثمارات واسعة النطاق قامت بها الشركة خلال العام. أما صافي التدفق النقدي الكلي، فبلغ 6.8 مليار دينار فقط، وهو انخفاض أقل بكثير من العام الماضي البالغ 34.2 مليار دينار. وأضافت، أن إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغ 181.1 مليار دينار، مقابل 163.4 مليار دينار في السنة السابقة، بزيادة تقارب 11. وفيما بلغت الأرباح التشغيلية الصافية المرحلة الثانية 29.6 مليار دينار، فإن هذا يعكس نمواً جيداً مقارنةً بـ 26.9 مليار دينار في عام 2024. كما كشفت بيانات حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر أن صافي أرباح النشاط الجاري ارتفع إلى 31.8 مليار دينار، مقارنة بـ 28.7 مليار دينار في السنة الماضية، بزيادة قدرها أكثر من 3 مليارات دينار. وأنفقت الشركة أكثر من 12.5 مليار دينار في الأنشطة الاستثمارية خلال السنة، بما يشمل توريد المعدات الفنية وتوسيع خطوط الإنتاج. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام