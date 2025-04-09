2025-04-09 13:30:02 - المصدر: واع

أربيل – واع – إيفان ناصر

افتتح صباح اليوم الأربعاء، معرض أربيل الدولي للكتاب بدورته السابعة عشرة، الذي تنظمه دار المدى خلال الفترة من 9 إلى 19 نيسان تحت شعار "العالم يتكلم الكردي"، بمشاركة 22 دولة عربية وأجنبية، و350 دار نشر، وأكثر من مليون عنوان كتاب.

وقال المتحدث الرسمي للمعرض، ياسر السالم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المعرض برعاية رئيس الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني، وبالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة في كردستان، وتشارك فيه 350 دار نشر من 22 دولة عربية وأجنبية، بعضها تشارك لأول مرة في المعارض العراقية".

وأضاف، أن "المعرض يضم أكثر من مليون عنوان كتاب، والمئات منها طبعت مطلع هذا العام"، مستدركاً بالقول: إن "شعار المعرض تحت عنوان (العالم يتكلم الكردي) تزامناً مع يوم اللغة الكردية وحركة الترجمة الواسعة التي شهدتها مدن إقليم كردستان العراق، واعتماد محرك البحث غوغل اللغة الكردية كلغة أساسية له".

وأشار إلى، أن "المعرض سيشهد جلسات حوارية وندوات ثقافية واجتماعية وسياسية في مجالات متعددة، تتعلق بالواقع العراقي والإقليمي والدولي، وسيكون ضيوف المعرض من مختلف بلدان العالم ممن لهم علاقة بالفن والثقافة. ونتوقع أن تلقى المساهمات اهتماماً من الجمهور الحاضر في المعرض".

ولفت إلى، أن "مؤسسة المدى تحرص دائماً على أن يكون الجانب الفني متميزاً في المعرض، فسنشهد عدة حفلات توقيع كتب، وأمسيات فنية وثقافية وبحضور نخبة من الفنانين والعازفين".









