وزير الصحة يقترح زيادة مخصصات الخطورة للملاكات التمريضية بنسبة 20%

2025-04-09 13:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

طالب وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، اليوم الأربعاء، بالموافقة على زيادة مخصصات الخطورة للملاكات التمريضية بنسبة 20%.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أنه "اشارة الى المادة (15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المتضمنة (لمجلس الوزراء منح مخصصات لا تزيد على (50%) من الراتب اضافة الى المنصوص عليها في هذا القانون لمعالجة أي ظروف أو حالات ذات طبيعة خاصة".

وأضاف، أنه "نظراً للجهود المبذولة من قبل الملاكات الصحية والتمريضية كونها تمثل الحجر الأساس في النظام الصحي والركيزة التي يستند إليها تقديم الرعاية الصحية بجميع مستوياتها ولضمان إدامة الخدمات التمريضية المقدمة بأعلى معايير الجودة، نقترح الموافقة على زيادة مخصصات الخطورة (20%) للملاكات التمريضية وذوي المهن الصحية".