سفارة العراق في انقرة تستثني هذه الفئة من الحجز على الجواز الالكتروني

2025-04-09 13:30:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت سفارة العراق في انقرة، اليوم الأربعاء (9 نيسان 2025)، عن استثناء حاملي الإقامات العقارية والسياحية والطلابية من الحجز المسبق على الجواز الإلكتروني.

وأكدت السفارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "إلغاء شرط الحجز المسبق لمراجعة قسم إصدار الجوازات الإلكترونيَّة"، مضيفة، أن، "هذا القرار يشمل حصريًا المواطنين العراقيين المقيمين في تركيا من حاملي الإقامة العقارية، السياحية والطلابي، إذ بإمكانهم مراجعة قسم الجوازات الإلكترونيَّة دون الحاجة إلى حجز موعد مسبق".

وتابعت، أن "ذلك اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 14 نيسان 2025".