وزير النفط يستعرض بحوث "سومو" لتحديد الأسعار

2025-04-09 13:30:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أستعرض نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني السواد، اليوم الأربعاء (9 نيسان 2025)، البحوث المقدمة من شركة تسويق النفط "سومو" الخاصة بالأسواق العالمية لتحديد أسعار النفط العراقي في الأسواق.

وذكر بيان لوزارة النفط تلقته "بغداد اليوم"، أن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني السواد ترأس اليوم الأربعاء الموافق 9 نيسان 2025، اجتماع التسعيرة الشهري".

وأضاف، أنه "تم خلال الاجتماع استعراض البحوث المقدمة من شركة تسويق النفط (سومو) الخاصة بالأسواق العالمية لتحديد أسعار النفوط العراقية في الأسواق".

وتابع، أنه "حضر الاجتماع وكلاء الوزارة والمدراء العامون في الشركات والدوائر النفطية المعنية".