القضاء العراقي يحكم بالمؤبد بحق عائلة كاملة تتاجر بالمخدرات

2025-04-09 13:30:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الأربعاء،الحكم على عائلة كاملة قادمة من بغداد بالسجن المؤبد، وذلك بعد ادانة أفرادهابالتجارة في مادة الكريستال المخدرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "جنايات واسط حكمتبالسجن المؤبد على أربعة أفراد من عائلة واحدة، مكونة من أب وأم وولدين، من سكنةمحافظة بغداد، بعد ضبطهم داخل مطعم في مدينة الكوت بحوزتهم 4 كيلوغرامات من مادةالكريستال المخدرة ومبلغ 30 ألف دولار".

واضاف ان "ذلك تم وفق أحكام المادة 28 من قانونمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".