فرنسا تدرس فتح قنصلية لها في البصرة

2025-04-09 13:30:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل،خلال زيارته محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، عن الاتفاق مع الحكومة المحلية علىتطوير التعاون وزيادة المشاريع الاقتصادية والاستثمارية في المحافظة، مشيراً إلىأن بلاده تدرس فتح قنصلية لها في البصرة.

وقال دوريل في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن"البصرة تعتبر عاصمة العراق الاقتصادية وأنا معجب بالتطور الحاصل فيهاوإدارتها للأمور الاقتصادية، وقد اتفقنا مع المحافظ على زيادة عمل الشركاتالفرنسية في المحافظة في المجالات الاستثمارية والنفطية والثقافية والفنية".

وأضاف دوريل، أن "هدفنا هو زيادة الشركات الفرنسيةالعاملة في البصرة لتقديم خدمات أكثر لمختلف الفئات، والعمل على عقد مؤتمر لرجالالأعمال الفرنسيين في المحافظة، حيث سيطلعون على بيئة الأعمال، وبناءً على ذلكسنقرر توسعة نظام العمل الدبلوماسي وفتح قنصلية لفرنسا في المحافظة".

من جانبه، قال محافظ البصرة أسعد العيداني خلال المؤتمر،إن "هنالك شراكة عريقة بين العراق وفرنسا في مجالات شتى، خاصة في محافظةالبصرة مع الشركات المختصة بالطاقة وتصفية المياه مثل توتال وآر إيه تي بي".

وأشار العيداني إلى أنه "تم الاتفاق على إعادةالمباحثات بخصوص النقل العام وكيفية تطوير هذا الجانب".