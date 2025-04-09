طقس العراق.. تقلبات جوية سريعة مع انخفاض في درجات الحرارة

2025-04-09 13:30:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، بأن العراق يتأثر بتقلبات جوية سريعة اليوم الأربعاء، حيث تمر البلاد بمنخفض حراري جاف بالتزامن مع وجود سحب ممطرة رعدية أحياناً في الأقسام الشمالية، مع استمرار الفرص لتساقط الأمطار حتى يوم غدٍ الخميس، فيما قد تتسنى الفرص في مناطق متفرقة من الأقسام الوسطى.

وأضاف الزيادي، لوكالة شفق نيوز، أن هناك كتلة هوائية معتدلة ستبدأ هذه الليلة التوغل من الأقسام الغربية قادمة من شرق الشام، مصحوبة برياح شمالية تصل سرعتها إلى 33 كم في الساعة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار بين المتوسط والكثيف، خاصة في الأقسام الغربية ومدن الفرات الأوسط. وأشار إلى أن هذه الرياح ستقلل من الرؤية الأفقية بسبب تصاعد الأتربة.

كما أشار الزيادي إلى أن معدلات درجات الحرارة ستنخفض بمقدار تسع درجات عن ما تم تسجيله اليوم، لافتاً إلى أن الموجة الباردة ستتعمق يوم الجمعة في المدن الجنوبية، حيث قد تسجل درجات حرارة منخفضة لبضعة أيام.